بوغالي يُثمن دور البرلمانيات العربيات في تعزيز الحياة الديمقراطية

ثمن إبراهيم بوغالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الدور المتنامي للبرلمانيات العربيات في تعزيز الحياة الديمقراطية، وصياغة التشريعات، ومراقبة الأداء الحكومي.

وأكد بوغالي، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على دور المرأة الحيوي، كشريك أساسي في بناء المجتمعات.

كما أعرب بوغالي عن بالغ اعتزازه بما تقدمه النساء العربيات وما يضطلعن به من أدوار رائدة في ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك.

وأكد بوغالي، أن المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في العمل البرلماني تشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

مشيرا إلى أن تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يتحقق بصورة شاملة من خلال إرادة سياسية صادقة، وتشريعات منصفة، وسياسات عمومية تُراعي تكافؤ الفرص.

وأكد بوغالي في الأخير، على العمل مع الاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية لتوحيد الجهود. من أجل تعزيز حقوق المرأة وتبادل الخبرات التشريعية والرقابية ذات الصلة.