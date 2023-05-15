بوغالي يُثمن عمق العلاقات بين الجزائر والشيلي

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، سفير جمهورية الشيلي لدى الجزائر فرانسيسكو خافيير بيير غونيو أورتادو.

وحسب بيان للمجلس، ذكر رئيس المجلس، في بداية اللقاء، بعمق العلاقات التاريخية بين الجزائر والشيلي. والحافلة بسجل من المواقف الخالدة والتضامن المتبادل بين الشعبين.

ومن بينها إمضاء بروتوكول التعاون بين البلدين في ديسمبر 2010. والمتضمن صرف معاشات التقاعد للمناضلين اللاجئين الشيليين بالجزائر.

وعلى الصعيد البرلماني، أكد رئيس المجلس أهمية هذا النوع من التعاون باعتباره عامل تقارب. خاصة وأن البرلمان الجزائري يتطلع لأن يكون همزة وصل بين أمريكا اللاتينية وإفريقيا. من أجل توحيد الرؤى والمواقف إزاء أمهات القضايا الإقليمية والدولية.

كما أبرز بوغالي أهمية دور لجان الصداقة في مد جسور التعاون. مثمنا، في هذا الإطار، تنصيب لجنة الصداقة الجزائرية الشيلية نهار اليوم. وتابع مستعرضا مواقف الجزائر الثابتة في نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، أشار رئيس المجلس إلى أنه، تماشيا مع سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية، فإن الامكانيات والقدرات الاقتصادية المتاحة في الجزائر منفتحة على المستثمرين الشيليين.

وأعرب بوغالي عن تفاؤله بنتائج المحادثات الجارية حاليا بين الطرفين لبحث فرص التعاون. لاسيما في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر وكذا بمخرجات الدورة المقبلة للمشاورات السياسية في السداسي الثاني لسنة 2023 بالعاصمة سانتياغو.

ومن جانبه، أشاد السفير بعمق العلاقات بين البلدين، وثمن الجهود المبذولة لترقية التعاون الثنائي.

وأكد السفير، أن مجموعة الصداقة ستعطي بلا شك زخما قويا للعلاقات خاصة وأن الدبلوماسية البرلمانية تعزز الدبلوماسية الرسمية.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، دعا سعادة السفير إلى تنويع أوجه التعاون الاقتصادي. وتبادل الخبرات بين البلدين الذين يجريان مشاورات متقدمة للتعاون لاسيما في مجال الطاقات المتجددة.

للإشارة، حضر هذا اللقاء، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، سليم مراح، ورئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-الشيلي، حمي قادة.