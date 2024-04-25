بوغالي يُثمن مبادرة كندا باقتراح قرار يدعم إقامة الدولة الفلسطينية

حيا رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، مبادرة المشرعين في مجلس العموم الكندي باقتراح قرارا يدعم إقامة الدولة الفلسطينية.

وجاء ذلك، في كلمة لبوغاليـ، على هامش إستقباله، اليوم الخميس، نظيره غريغ فورغس، رئيس غرفة العموم الكندية.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، أكد بوغالي، في مستهل المحادثات، أن زيارة الوفد الكندي إلى الجزائر، تتزامن مع مرور ستين سنة على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. وستكون فرصة مثالية لبحث سبل توطيد العلاقات بين البلدين على شتى المستويات.

وأعرب رئيس المجلس عن أمله في المضي بالتعاون البرلماني إلى نطاق يسمح بالاستفادة من التجارب المثمرة عند الطرفين.

كما دعا إلى رفع حجم الشراكة الاقتصادية، والارتقاء بالتبادلات التجارية، الثقافية والأكاديمية. موضحا أنه يتعين بذل مزيد من الجهود للرقي بها إلى المستوى المرجوّ.

واستعرض بوغالي عددا من المسائل التي تهم البلدين لاسيما على الصعيدين القضائي والقنصلي. ودعا الى حلحلة بعض العقبات التي تعيق التواصل بين البلدين في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، جدد رئيس المجلس تمسك الجزائر بثقافة السلم والأمن. ونبه إلى ضرورة التصدي للأصوات التي تسعى لاتخاذ كندا قاعدة خلفية للانطلاق منها نحو محاولة النيل من استقرار الجزائر.

وفي الشأن الدولي، حيا رئيس المجلس مبادرة المشرعين في مجلس العموم الكندي باقتراح قرارا يدعم إقامة دولة فلسطينية.

كما حيا قرار الحكومة الكندية وقف تصدير الأسلحة للكيان الصهيوني واستئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”.

كما حيا، بالمناسبة، موقف كندا السيادي بدعمها حل القضية الصحراوية وفق المواثيق واللوائح الأممية.

وفي الأخير، شدد بوغالي على حاجة العالم إلى نظام دولي عادل ينأى عن سياسة الكيل بمكيالين.

وأوضح أن البلدين، باعتبارهما من دعاة السلام، لديهما مسؤوليات كبيرة في الهيئات الدولية لحل الأزمات. وتوفير ظروف أمثل للأجيال المقبلة كي تتعايش بسلام.

ومن جهته، أكد فورغس أن بلاده، التي تتقاسم عدة قيم مع الجزائر، تسعى كي تعزز أوجه التعاون معها بشتى الوسائل. موضحا أن زيارته من شأنها أن تكون مقدمة لآفاق واعدة من التعاون الثنائي.

وتابع رئيس غرفة العموم الكندية موضحا أن العلاقات بين البرلمانيين ستعزز مستقبلا بانتظار تأسيس مجموعة صداقة مع الجزائر في غرفة العموم. مشيرا، في ذات السياق، إلى أن البلدين يقدمان مثالا جيدا للديمقراطيات.