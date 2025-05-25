بوغالي يُجدد التزام الجزائر بثوابتها الإفريقية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن الجزائر تجدد التزامها الثابت والراسخ تجاه قارتها الأم، بمناسبة الإحتفال بيوم إفريقيا.

وغرد بوغالي، على صفحته بمنصة إكس “تويتر سابقا”، وكتب: “في يوم إفريقيا. نُجدد التزام الجزائر بثوابتها تجاه قارتها الأم، دفاعًا عن قضاياها العادلة. ودعمًا لتكاملها وتنميتها. كما ان الاتحاد الإفريقي كان وسيبقى فضاءً للنضال المشترك من أجل السيادة، الأمن، والازدها. وهو ما يتطلب تعزيز التنسيق البرلماني بين دول القارة لمواجهة التحديات المشتركة بروح التضامن والمسؤولية”.

كما ذكّر رئيس المجلس بالدور الريادي الذي ما فتئت الجزائر تضطلع به في دعم مسارات السلم والمصالحة في إفريقيا. انطلاقًا من قناعتها الراسخة بأن لا تنمية دون استقرار، ولا وحدة دون سيادة القرار الإفريقي.

وفي ختام تغريدته، توجه بوغالي بتحية تقدير وإجلال لكل الشعوب الإفريقية. التي ما زالت تناضل من أجل حقها في التنمية والعيش الكريم.

مؤكدًا أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، ستظل وفية لمبادئها الإفريقية الأصيلة. وفاعلة في كل ما من شأنه أن يخدم مصالح القارة ويوطّد أواصر التعاون والتضامن بين دولها وشعوبها.