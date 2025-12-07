بوغالي يُجري محادثات مع رئيس مجلس الشورى القطري

استقبل اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، بمقر مجلس الشورى، من طرف نظيره القطري، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى دولة قطر .

وشكل اللقاء فرصة للطرفين للتباحث حول سبل تعزيز التعاون والحوار وتبادل الخبرات بين المجلسين، كما تطرقا إلى عديد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبالمناسبة، هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني نظيره القطري على تجديد الثقة فيه لرئاسة مجلس الشورى لدولة قطر لعهدة ثانية، مثنيا على الخبرة والتجربة المتميزة التي يتمتع بها حسن بن عبد الله الغانم، وعلى مساهمته الفعالة في رفع مستوى التعاون والتنسيق البرلماني إقليميا ودوليا.

كما هنأ بوغالي دولة قطر، قيادة وشعبا، بمناسبة العيد الوطني المصادف ل18 ديسمبر من كل عام، مثنيا على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الشعبين والبلدين، ومشيدا بالنهضة التنموية التي تشهدها دولة قطر في كل المجالات.

من جهة أخرى، عبر رئيس المجلس عن سعادته بالعمل مع ممثلي مجلس الشورى القطري في الهيئات البرلمانية. الإقليمية والدولية لما يتمتعون به من كفاءة ومستوى راق في الآداء.

وفي هذا السياق، أكد بوغالي على ضرورة تقوية مستوى العمل المشترك في الاتحاد البرلماني العربي ليرقى إلى مستوى تطلعات الشعوب العربية، كما دعا إلى الرفع من مستوى التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الدولية،

وفي مجال التبادل الثنائي، أشار رئيس المجلس إلى أهمية مجموعات الصداقة في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب على المستويين التشريعي والرقابي وأكد على ضرورة توسيع التعاون ليشمل المجال الإداري.

بدوره، أثنى رئيس مجلس الشورى لدولة قطر على مستوى العلاقات الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين على كل المستويات، وشدد على ضرورة تعزيزها وتقويتها.

وتوجت هذه المباحثات بتوقيع الطرفين على مذكرة تفاهم للتعاون البرلماني بين المجلسين ترتكز على إقامة شراكة برلمانية بناء على أسس ومبادئ المساواة والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، اعتبرها السيد بوغالي آلية تسمح بإعطاء دفعة جديدة للتنسيق وتعميق العمل المشترك بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الشورى القطري.