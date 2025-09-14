بوغالي يُرحّب بإعلان نيويورك حول حلّ الدولتين

رحّب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الإتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي. باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤيد “إعلان نيويورك” بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد بوغالي، في بيان صدر، أمس السبت، أن هذا القرار يمثل السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وثمّن الاتحاد البرلماني العربي عالياً الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في قيادة المشاورات وصياغة “إعلان نيويورك”. معتبراً أن تلك المساعي عكست التزاما صادقا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

كما أشاد الاتحاد بالمساعي الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، داعياً إلى استثمار هذه الصحوة الدولية للعمل بشكل عاجل على وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأراضي الفلسطينية.

