بوغالي يُستقبل من قبل الرئيس الإيراني

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, يوم الأربعاء بطهران, من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية, مسعود بزشكيان.

وحسب بيان للمجلس، فقد نقل بوغالي للرئيس الإيراني “تحيات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, وتمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهامه الجديدة على رأس الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وعبر بوغالي أيضا عن “ارتياح عبد المجيد تبون لمستوى العلاقات بين البلدين والسعي الى تعزيزها من أجل تنمية تكون في مستوى تطلعات الشعبين من خلال اللجان المشتركة, مع تبادل التجارب والخبرات”.

كما ذكر بمواقف الجزائر تجاه النضال الذي يخوضه الشعبان الفلسطيني والصحراوي, معربا عن “استيائه واستنكاره للجريمة النكراء التي استهدفت القيادي إسماعيل هنية رحمه الله”.

من جهته, وجه الرئيس الإيراني “شكرا خاصا” لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, مثنيا على حضور الجزائر خلال مراسم تنصيبه, وهو ما يعد -مثلما أكد– “دليلا على جودة العلاقات التي تربط البلدين”.

وفي سياق آخر, أكد الرئيس بزشكيان أن “الحادث الأليم واغتيال القيادي إسماعيل هنية لن يثني عزمنا للعمل من أجل حقوق الشعب الفلسطيني وأن الظلم لا يمكن أن يستمر”, مشددا على أن “هذه الأعمال منافية لجميع الأعراف الدولية ولا يمكن أن تتحملها الضمائر الحية”.

وبخصوص مستوى العلاقات الإيرانية الجزائرية, أكد الرئيس الإيراني “جاهزيته واستعداده لتنفيذ جميع الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين” ليحمل, في الأخير, بوغالي نقل “شكره وتقديره وتحياته الأخوية لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون”.