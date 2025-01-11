بوغالي يُستقبَل في كراكاس من قبل نظيره الفنزويلي

استقبل ابراهيم بوغالي، بصفته ممثل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من قبل نظيره الفنزويلي خورخي رودريغاز غوميز.

وجاء هذا اللقاء على هامش تنصيب رئيس الجمهورية الفنزويلي المنتخب، بمقر القصر الفدرالي للسلطة التشريعية بالعاصمة كاراكاس.

وخلال اللقاء استعرض الطرفان، العلاقات الثنائية المتجذرة بين البلدين الصديقين، كما تطرقا إلى آفاق التعاون البرلماني بين الهيئتين التشريعيتين.

كما تطرق بوغالي إلى آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين بالنظر إلى الفرص المتاحة في البلدين. وكذا توفر الأطر القانونية لتجسيدها لاسيما الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المنبثقة عن لقاء القمة بين رئيسي البلدين.

وبالمناسبة، أشاد بوغالي بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر بفنزويلا وبالسجل الحافل من التضامن والصداقة والتشاور وتطابق الرؤى حول عديد القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

كما أشاد بوغالي بالمواقف المشرفة والثابتة لجمهورية فنزويلا إزاء القضيتين العادلتين الصحراوية الفلسطينية والمساندة التاريخية لكفاح الشعبين.

و كشف إبراهيم بوغالي إلى أن المجلس الشعبي الوطني، في ظل الرئاسة الجزائرية للاتحاد البرلماني العربي للسنة الثانية على التوالي، سيحتضن منتدى برلمانيا أفريقيا-عربيا - أمريكيا لاتينيا ينتظر أن يشكل همزة وصل ومنبرا للحوار البرلماني بين البرلمانات الوطنية والإقليمية التي تتقاسم نفس المبادئ والقيم.

في حين عبر روديغاز عن سعادته بحضور الجزائر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب وبهذا المستوى من التمثيل، وهو ما اعتبره تعبيرا جليا عن الإرادة الصادقة للسلطات العليا الجزائرية وحرصها الدائم على تمتين العلاقات بين البلدين.

كما نوه رودىيغاز بدوره بالدور الهام الذي باتت تلعبه الدبلوماسية البرلمانية، مستذكرا المشاركة البارزة للوفد الجزائري في المنتدى البرلماني العالمي لمناهضة الفاشية والفاشية الجديدة الذي جرت فعالياته في نوفمبر الماضي بالعاصمة كراكاس.