 بوغالي يُستقبَل من طرف رئيس وزراء كوريا الجنوبية

استُقبِل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، مساء اليوم، من قبل رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان دوك- سو.

وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بوغالي، على رأس وفد برلماني، إلى كوريا الجنوبية، بدعوة من رئيس البرلمان الكوري.

وحسب بيان المجلس، استعرض الطرفان خلال اللقاء العلاقات التي تربط البلدين وآفاق تعزيزها والرقي بها إلى مستويات تستجيب لتطلعات وطموحات الجانبين. حيث أفاد رئيس الوزراء الكوري بأن مخرجات القمة “إفريقيا - كوريا” من شأنها تعزيز التعاون الثنائي مع الجزائر وبشكل أكبر.

وفي السياق ذاته، أشاد بوغالي بالجهد الذي قام به الرئيس عبد المجيد تبون عبر قانون الاستثمارات الذي حقق إنجازات. ويحفز على جلب الاستثمارات ودخول الشركات الكورية إلى السوق الجزائرية.

وأكد بوغالي أن الجزائر تعد شريكا استراتيجيا لكوريا في إفريقيا، ومخرجات قمة “كوريا أفريقيا” ستساعد الدول الإفريقية على التنمية.

كما أشار بوغالي إلى بيان الشراكة في 2006 وتفعيله إلى مستوى أعلى مع جملة الأطر القانونية الموجودة. خاصة وأن الرئيس عبد المجيد تبون يعمل على جعل الاقتصاد الجزائري متنوعا ومعرفيا غير معتمد على المحروقات فقط.

وسمح اللقاء بإعراب الجانبين عن القلق إزاء انتشار حالة عدم الاستقرار والسلم في الشرق الأوسط واستمرار تدني الأوضاع الإنسانية.

هذا واتفق الجانبان على العمل معا للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وإزالة التوترات بين الأطراف واحترام القانون الدولي.

وتم التطرق إلى الوضع في شبه الجزيرة الكورية والوسائل العملية للتوصل إلى حلول سلمية. مع التأكيد على التعاون الثنائي في مختلف المحافل. ومن خلال مجلس الأمن بالأمم المتحدة. باعتبار البلدين عضوين غير دائمين.