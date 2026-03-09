بوغالي يُشرف على إفطار جماعي ويكرم السيدات النواب والصحفيات بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة

أشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمسية الاثنين، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، على إفطارٍ جماعي على شرف نواب المجلس، وتكريم عدد من السيدات النواب والصحفيات من مختلف وسائل الإعلام الوطنية. بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن من مارس، وذلك بحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وحسب بيان للمجلس، شكلت هذه المناسبة فرصة استحضر فيها بوغالي الدور البارز للمرأة الجزائرية، من المرأة المجاهدة خلال ثورة التحرير إلى السيدات النواب والصحفيات المعاصرات. مؤكداً تقديره لإسهاماتها المتميزة في مسيرة البناء والتنمية الوطنية في مختلف المجالات، لا سيما في العمل البرلماني والإعلامي.

وقد عبّرت السيدات النواب والصحفيات عن بالغ تقديرهن لهذه المبادرة، شاكرات السيد بوغالي على حرصه على تكريم المرأة الجزائرية. وإبراز دورها المحوري في المجتمع من جهة، وتعزيز جسور التواصل بين المؤسسة التشريعية والرأي العام من جهة أخرى.

من جانبهم، أبدى النواب استحسانهم لمبادرة الإفطار الجماعي التي جمعتهم، معتبرين أنها لفتة طيبة من إبراهيم بوغالي، تحمل أسمى معاني التآخي والتكافل والتآزر.