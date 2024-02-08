 بوغالي يُعزي الفريق أول شنقريحة في ضحايا سقوط المروحية العسكرية

بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، رسالة تعزية إلى الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إثر سقوط طائرة مروحية عسكرية بالقرب من مطار المنيعة.

وجاء في رسالة التعزية: “تلقيت بلوعة وقلب منفطر خبر سقوط طائرة مروحية عسكرية تابعة للقاعدة الجوية لورقلة. أمس الأربعاء بالقرب من مطار المنيعة واستشهاد العقيد “عمارة رضا”. والمقدّم “جلال ياسين”، والرّقيب المتعاقد “بلغربي محمد”. رحمهم الله.

وعلى إثر هذا الحادث الجلل، أتقدم باسمي ونيابة عن كافة نواب المجلس الشعبي الوطني. بخالص عبارات التعزية والمواساة إلى أسر الشهداء وإلى قيادة وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي. داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهمنا وإياهم الصبر والعزاء”.