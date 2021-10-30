بوغالي يُعزي في وفاة الحارس الأسطورة سرباح

قدّم رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم السبت. تعازيه القلبية لعائلة حارس المنتخب الوطني الاسبق الراحل مهدي سرباح. الذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر ناهز 68 سنة.

وجاء في رسالة بوغالي :”ببالغ الحزن وعـمـيق التأثر والأسى، تلقـيت نـبأ فاجـعـة وفـاة حارس المرمى السابق للمنـتخـب الوطـني لـكـرة الـقـدم مـهـدي سـرباح فـقـيـد الكـرة الجزائرية. وانتـقاله إلى جـوار ربه رحمه الله تعالى وطيب ثـراه.”

وأضاف:”إننا اليـوم وإذ نـفـقـد أحـد نـجـوم الكـرة الجزائرية، فإننا نـفـقـد قامة رياضـية شـرف الجـزائر بتـتـويجه بالعـديـد من الألـقـاب الرياضية الـمـحـلية والدولـية.”

وتابع:”لـيرحـل عـنا بعـد سـنوات من الدأب والعـطاء وعـمر حافـل بالمكاسب والإنجازات التي سيخـلدها تاريخ الكرة الجزائرية بأحرف من ذهـب.”

و في السياق ذاته أضاف بوغالي :” إثر هـذا المـصاب الجـلل، لا يسـعـني إلا أن أتـقـدم إلى ذويه ومـحـبيـه وإلى العـائـلة الرياضية الجزائرية باسمي ونيابة عـن كافـة نواب المجلس الشعـبي الوطني، بأخـلص عـبارات العـزاء وأصدق المـواساة.”

وأردف بوغالي قائلا:” راجيا من المـولى العـلي القـدير أن يتـغـمـد روح الـفـقـيـد بـواسع رحـمـته وينعـم عـليه بعـفـوه ورضوانه،

كما أسأله سبحانه وتعالى أن يلهـمـنا جـمـيعـا وأهـله وكـل مـحـبي الـكرة الجزائرية جميل الصبر والسـلوان، إنـا لله وإنـا إليه راجـعـون.”

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