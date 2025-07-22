بوغالي يُهنئ أفراد الشرطة الجزائرية

وجّه رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، رسالة تقدير وامتنان إلى رجال ونساء الأمن الوطني. بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لتأسيس الشرطة الجزائرية.

أشاد بوغالي، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة “إيكس”. اليوم الثلاثاء، بالدور المحوري الذي يضطلعون به في حفظ أمن الوطن وحماية المواطنين.

وأعرب عن “فخره البالغ بعناصر الشرطة الساهرين ليل نهار على استقرار البلاد وسلامة الشعب”، مؤكّدًا أن مسيرة هذه المؤسسة، منذ تأسيسها سنة 1962. حافلة بالعطاء والتضحيات.

وخص رئيس المجلس الشعبي الوطني، أرواح شهداء الواجب بتحية إجلال، مؤكدًا أن تضحياتهم ستظلّ منارة تهدي الأجيال القادمة وتذكّر الجميع بعِظم رسالة الأمن. وشدّد على أن الشرطة الوطنية تبقى دعامة أساسية لدولة القانون. وعاملًا رئيسيًا في تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.

وتُعد هذه المناسبة فرصةً لاستذكار الجهود المتواصلة التي يبذلها أفراد الشرطة في أداء واجبهم. ولتقوية أواصر التعاون بين المؤسسة الأمنية والمجتمع.