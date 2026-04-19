بوغالي يُهنئ أندا فليب لفوزها بمنصب الأمينة العامة للاتحاد البرلماني الدولي

هنّأ رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد، أندا فليب، وذلك عقب فوزها بمنصب الأمينة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، بعد أن حظيت بثقة برلمانيي العالم بالأغلبية المطلقة، لتكون بذلك أول إمرأة تتقلد هذا المنصب.

وحسب بيان للمجلس، أعرب بوغالي عن خالص تمنياته لها بالتوفيق في مهامها، وأن يكلل مسارها بالنجاح في خدمة القضايا البرلمانية المشتركة.

وشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد بتركيا، في الدورة الـ217 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي. حيث شارك في عملية انتخاب أمين عام جديد للاتحاد.

وواصل بوغالي نشاطاته في اليوم الأخير من أشغال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة اسطنبول (تركيا).