بوغالي.. 40 مشروعا قانونيا خلال الدورة البرلمانية 2023-2024

أهاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الاثنين، بجميع النواب كي يكونوا في مستوى تحقيق المأمول. واستدراك الفائت من الدورة السابقة. موضحا أن الجميع مطالب بمضاعفة الجهد.

كما أشار بوغالي خلال افتتاح الدورة البرلمانية، أنه تم برمجة ما يربو عن الأربعين مشروع قانون يمكن أن تكون مؤهلة للزيادة.

وثمن بوغالي في هذا المقام ما تحقق في الدورة السابقة التي شهدت نشاطات مكثفة في مجال التكوين والرقابة. وأبرز بشكل خاص دور الدبلوماسية البرلمانية في مرافقة الدبلوماسية الرسمية. وإسناد المجهود الكبير الذي قامت به الجزائر تحت قيادة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية.

وفي الأخير، وبمناسبة الدخول الاجتماعي المرتقب، حث بوغالي الجميع على مضاعفة الجهود، والعزم على رفع التحدي، والانخراط في المساعي الكبرى للدولة الجزائرية. من أجل تجسيد البرامج الطموحة المسطرة. وأكد أن ذلك لن يكون ذلك إلاّ بتثمين العلم والعمل باعتبارهما مرتكزين أساسيين في تحقيق وثبة حضارية جادة تليق بعظمة الجزائر وتاريخها المشرف.