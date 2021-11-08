بوغالي يتباحث مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

إستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني. أين يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين.

وخلال اللقاء جدد بوغالي موقف الجزائر الداعم لمسار الحل السياسي للأزمة الليبية، وذلك بما يفضي إلى إجراء الانتخابات المقررة وبناء وتوحيد مؤسسات الدولة. بالإضافة إلى سحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية والدفع بجهود المصالحة الوطنية حتى يعود هذا البلد إلى مكانته الإقليمية”.

في حين أكد موسى الكوني أن زيارته للجزائر “تؤكد متانة العلاقات الثنائية وهي تدخل ضمن التشاور المستمر مع الجزائر. وهذا باعتبارها البلد الوحيد الذي التزم الحياد الكامل إزاء فرقاء الأزمة. كما نوه الكوني بالتجرية الجزائرية في رعاية الوساطات. مع قدرتها وقدرتها على توفير بوادر انفراج الأزمة وإعطاء مزيد من الدفع لمسار حل الأزمة بما يحفظ أمن ووحدة وازدهار ليبيا”.