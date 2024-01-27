بوغالي يستعرض التجربة الجزائرية ضمن الديناميكية الإفريقية بغانا

إستعرض رئيس المجبس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي التجربة الجزائرية ضمن الديناميكية الإفريقية لتحقيق الاندماج الاقتصادي في الطبعة الثانية من “حوارات إفريقيا حول الازدهار” بغانا

وفي كلمة تلاها بوغالي نيابة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكد أن منهج الجزائر في التعامل مع عمقها الإفريقي منهج واضح وثابت يستند إلى مقاربة شاملة متعددة الأبعاد تقوم على ثلاثية “الأمن، السلم والتنمية”

كما ان منهج الجزائر يأخذ بعين الاعتبار الأسباب الحقيقية لمختلف التهديدات التي تواجهها القارة وتؤكد سيادة البلدان وترفض التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي مبرر.

وأضاف بوغالب في ذات الكلمة أن الجزائر رصدت في 2023 مبلغ مليار دولار أمريكي لفائدة مشاريع تنموية في أفريقيا من خلال الوكالة الوطنية للتعاون الدولي التي أنشأتها عام 2020 من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

بالإضافة إلى أن الجزائر تبنت ونفذت العديد من المبادرات والاستراتيجيات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في افريقيا ترجمتها استثمارات عديدة في شتى الميادين.

وأشار إلى عدد من المشاريع الحيوية المشتركة مع القارة كمشروع أنبوب الغاز الطبيعي العابر للصحراء الذي ينقل الغاز من نيجيريا الى أوروبا مرورا بالجزائر والنيجر والميناء الكبير الجزائر وسط الحمدانية وكذا المشروع الضخم للألياف البصرية الرابط بين الجزائر ونيجيريا.

وحل أمس رئبس المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة الغانية اكرا ممثلا لرئيس الجمهورية تحسبا لمشاركته في الطبعة الثانية لـ “حوارات إفريقيا حول الازدهار”.

حيث كان في إستقباله عند وصوله إلى المطار سفير الجزائر لدى جمهورية غانا.