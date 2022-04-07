بوغالي يعزي عائلات ضحايا الانفجار في برج بوعريريج

بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي برسالة تعزية الى عائلات ضحايا الانفجار الذي وقع بولاية برج بوعريريج.

وكتب رئيس البرلمان عبر حسابه على التويتر مغزيا عائلا ت ضحايا هذا الحادث الأليم والذي تسبب في وفاة عدد من الاشخاص وجرح اخرين إثر تسرب متبوع بإنفجار للغاز بعمارة من طابقين في حي 5 جويلية بذات الولاية.

وجاء في مضمون التغريدة مايلي:

على إثر الانفجار الناتج عن تسرب الغاز والذي أودى بحياة تسعة أشخاص وجرح عدد آخر بولاية برج بوعريريج. أتقدم بأصدق التعازي وأخلص الدعوات بالرحمة و بالشفاء العاجل للجرحى.

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قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، امسية اليوم، تعازيه الى عائلات ضحايا الانفجار الذي وقع بولاية برج بوعريريج.

وذلك حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر “فايسبوك”. أين قدم الرئيس تبون تعازيه لعائلات ضحايا هذا الحادث الأليم اثر انفجار تسبب فيه تسرب للغاز بأحد المساكن.

كما تمنى رئيس الجمهورية الشفاء العاجل لكل الجرحى.

هذا وارتفع عدد الوفيات اثر هذا الانفجار العنيف حسب اخر بيان للحماية المدنية الى 9 وفيات.

من بينهم 17 مصابا قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ونقلوا على جناح السرعة إلى مستشفى بوزيدي لخضر برج بوعريريج.

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