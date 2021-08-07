بوغالي يعزي عائلتي الجنديين الشهيدين بولاية عين الدفلى

بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي برسالة تعزية ومواساة إلى عائلتي الجنديين الشهيدين بولاية عيد الدفلى. ونشر بغالي تغريدة عبر صفحته على التويتر قدم من خلالها التعازي لأسر الجنديين الشهيدين. واللذين إستشهدا اليوم إثر انفجار لغم تقليدي الصنع.

وجاء في مضمون التغريدة “يلتحقان اليوم شهيدا الواجب عمور صلاح الدين ومزيان فؤاد بالرفيق الأعلى. وعلى اثر هذا المصاب الجلل نتقدم بتعازينا الخالصة إلى أسرهم والى قيادة وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي. راجيا من الله أن يتغمدهما برحمته الواسعة وأن يمن بالصحة والشفاء للجندي ديب نورالدين.”

واستشهد أمس الجمعة كل من الجندي المتعاقد مزيان فؤاد والجندي المتعاقد عمور صلاح الدين في ميدان الشرف. فيما أصيب الجندي المتعاقد ديب بدر الدين بجروح طفيفة. إثر انفجار لغم تقليدي الصنع خلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة تاشتة زوقاغة، ولاية عين الدفلى.