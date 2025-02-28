بوغالي يحل بالأوروغواي لتمثيل الرئيس تبون

حلّ رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس الخميس، بعاصمة الأوروغواي الشرقية، مونتيفيديو، لتمثيل رئيس الجمهورية، في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، يماندو أورسي، المقررة هذا السبت.

وحسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان للمجلس، كان في استقبال بوغالي بمطار مونتيفيديو كراسكو الدولي. سفير الجزائر لدى الأرجنتين، الأوروغواي والباراغواي، لطفي سبوعي. وكذا ممثل عن وزارة الخارجية للأورغواي.

ويرافق رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذه المهمة وفد يضم النائبين مراد مداني ومحفوظ حواس. إلى جانب المدير العام لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد هاشمي.