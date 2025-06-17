بوغالي يستقبل سفيرة كندا.. تَوافُق على دعم القضايا العادلة

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، سفيرة كندا بالجزائر، روبن لين ويتلوفر.

اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد خوان، يأتي في إطار تعزيز التعاون البرلماني والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد رئيس المجلس بالعلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر بكندا، مؤكدا ضرورة تطويرها. خاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

وشدد على أهمية تعزيز التقارب والتواصل بما يعكس صورة الجزائر الحقيقية ويبرز إنجازاتها على الصعيدين الداخلي والدولي.

كما ثمّن بوغالي المواقف الكندية، خاصة ما يتعلّق بـ دعم القضية الفلسطينية وموقفها من قضية الصحراء الغربية. واعتبر كندا شريكا موثوقا، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني.

ومن جهتها، عبّرت السفيرة الكندية عن تقدير بلادها الكبير للجزائر. مشيدة بمكانتها الدولية وبمساهمتها في ترسيخ السلم والأمن من خلال عضويتها في مجلس الأمن.

وأكدت أن الجزائر تعَدُّ الشريك الأول لكندا في إفريقيا. مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي. وتثمين دور الجالية الجزائرية في كندا التي تمثل عنصرا فاعلا في التنمية.