بوغالي يهنىء الخضر بالتتويج بكأس العرب

هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي الفريق الوطني لكرة القدم عقب فوزه اليوم في المباراة النهائية على نظيره التونسي الشقيق في كأس العرب فيفا 2021.

وقال السيد بوغالي في برقية وجهها الى الخضر : “مرة أخرى يتألق منتخبنا الوطني امام منافس عنيد في مباراة نهائية حاسمة فأبلوا فيها بلاء حسنا متحلين بروح رياضية عالية وأخلاق سامية وقدموا مشاهد كروية رائعة تؤكد كفاءة و مستوى لاعبينا القوي، معبرين بذلك عن شغف جمهورهم بالنصر والنجاح .

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا السياق قائلا : “إن هذا النصر الذي يؤكد المكانة الريادية لفريقنا من خلال عزمه و تصميمه على الانتصار، سيؤهله لامحالة للإستحقاقات القادمة لإحتلال مراكز متقدمة و مشرفة باذن الله.

واذا أهنئكم و طاقمكم المسير و الفني — يضيف السيد بوغالي — بهذا الفوز الرائع الذي أسعدني وكافة الشعب الجزائري فإنني سعيد أيضا بما تم تحقيقه من نصر مبين خلال كل المباريات التي نشطتموها باقتدار و روح رياضية عالية أدخلت البهجة على قلوبنا و ابهر متابعيكم في العالم أجمع ما أعطى المكانة الرياضية الحقيقية للجزائر على الصعيد الافريقي، العربي و الدولي.

وفقكم الله و سدد خطاكم و مزيدا من الانتصارات.