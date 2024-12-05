بوغالي يُستقبل من قبل رئيس برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي “البرلاتينو “

استُقبل إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني من طرف رئيس برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي “البرلاتينو ” باتريسيو رولاندو غونزاليز، بمقر البرلاتينو، بـ بنما سيتي .

وخلال اللقاء، عبر الطرفان عن ارتياحهما لتوافق الرؤى حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وجددا عزمهما النابع عن إرادة مشتركة على تعزيز التعاون بين الهيئتين.

كما هنأ بوغالي، بالمناسبة، رولاندو باتريسيو، رئيس برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي، بمناسبة ستينية هذا البرلمان الإقليمي العريق.

وأشار بوغالي إلى أن المجلس الشعبي الوطني بصفة عضو ملاحظ في هذا البرلمان الإقليمي، وكذلك في ظل رئاسته الحالية للاتحاد البرلماني العربي، سيعمل على التأسيس لحوار عربي أمريكي لاتيني.

مؤكدا أن الجزائر ستكون لها إضافة إيجابية في هذا الفضاء البرلماني الأمريكي-لاتيني.

هذا ودعا بوغالي إلى تكثيف الجهود لتعزيز التنسيق بين البرلمانات الإقليمية في المحافل الدولية. مشيرًا إلى أهمية ودور البرلمانات الوطنية والإقليمية في تشكيل القرارات الدولية.

في حين أعرب رئيس “البرلاتينو” عن سعادته بمشاركة الجزائر في هذه الدورة، معتبرًا انضمامها من أبرز إنجازات البرلاتينو لعام 2024.