بوغالي يُعزي في وفاة الإطارين الشهيدين

قدّم رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي اليوم تعازيه لعائلات شهداء حادث الطائرة العسكرية إثر رحيل إطارين آخرين.

وبهذا ارتفع عدد شهداء الواجب إثر سقوط طائرة النقل العسكرية، بالناحية العسكرية الأولى، أول أمس، إلى إلى 4 إطارات.

ونشر بوغالي تغريدة عبر حسابه قال فيها

“ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ التحاق إطارين آخرين بالرفيق الأعلى من جرحى حادث سقوط طائرة النقل العسكرية بالناحية العسكرية الأولى، ليصبح عدد الشهداء أربعة، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للجريحين”.

وأكد بوغالي في ختام تغريدته على تضامنه مع عائلات الشهداء ودعمه للجريحين، داعياً الله أن يمنّ على المتضررين بالصبر والسلوان، ويحفظ الوطن وأفراده من كل مكروه.