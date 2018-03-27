بوغبا:”عيد ميلاد سعيد والدي رحمك الله”

بوغبا رفقة بن يدر بعد لقاء اليوم

أهدى النجم الدولي الفرنسي “بول بوغبا” لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الهدف الذي أحرزه اليوم الثلاثاء مع مُنتخب “الديوك” لوالده المرحوم.

وإرتدى لاعب فريق جوفنتوس الإيطالي السابق قميص داخلي كُتب عليه:”عيد ميلاد سعيد أبي “الله يرحمو”” مايؤكد تعلقه الشديد بوالده المتوفي.

والمُلفت للإنتباه في القميص الداخلي الذي إرتداه اللاعب “بوغبا” المعروف بتعلقه بالدين الإسلامي هي عبارة”الله يرحمو” التي تُعتبر مغاربية خالصة.

وأظهر بوغبا القميص مُباشرة بعد هدفه الرائع في شباك المنتخب الروسي في اللقاء الذي إنتهى بتفوق المنتخب الفرنسي بثلاثية لهدف.