بوغبا: “لم أتناول المنشطات عمداً.. وصدمتني عقوبة الإيقاف”

كشف الدولي الفرنسي بول بوغبا عن تفاصيل معاقبته بإبعاده من ممارسة أي نشاط رياضي في وقت سابق. بسبب تناوله المنشطات.

وقال بول بوغبا في مقابلة مع صحيفة “لاغاويتا ديلو سبورت” الإيطالية: “لم أتناول المنشطات عمدا، عندما صدرت عقوبة الإيقاف ضدي كنت مصدوما.كنت أتساءل هل تناولت حقا منشطات، كنت في حالة صدمة”.

وأردف: “بعد المراجعة اتضح بأنني تناولت مكملاً غذائياً يحتوي على مادة محظورة”.

وختم لاعب جوفنتوس الإيطالي: “أعدكم أنكم ستشاهدون لاعباً أفضل مما كان في الماضي، لاعب برغبة أكبر. أشعر كأنني طفل يريد أن يصبح لاعباً محترفاً مجددا”.

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