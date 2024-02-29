بوغبا يتعرض لعقوبة الإيقاف لأربع سنوات

سلّطت لجنة مكافحة المنشطات، عقوبة الإيقاف، في حق الدولي الفرنسي، بول بوغبا، لاعب نادي جوفنتوس الإيطالي.

وكشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، عن قرار لجنة مكافحة المنشاطات، والتي فرضت عقوبة الإيقاف لأربع سنوات في حق بوغبا.

ويأتي هذا القرار، بعد النتائج الفحوصات التي خضع لها النجم الفرنسي، في وقت سابق، والتي أثبتت تناوله المنشطات.

يذكر أن بول بوغبا البالغ من العمر (30 عاما)، مرتبط بعقد مع نادي جوفنتوس، إلى غاية 2026، وسيكون من حق اليوفي، فسخ عقده دون تعويض.