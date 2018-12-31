“بوغبا” يرد على “مورينيو” بطريقته الخاصة !

رد الفرنسي “بول بوغبا”، على مدربه السابق “جوزي مورينيو” بطريقته الخاصة، أين نجح في تسجيل 4 أهداف في آخر 3 مباريات.

وكان الفرنسي قد سجل 3 أهداف في 14 مباراة خاضها تحت قيادة البرتغالي “مورينيو” في الدوري الانجليزي هذا الموسم.

في حين وبعد تولي “سولشكير” تدريب “اليونايتد” منح هذا الأخير الحرية لـ “بوغبا” فهو أفضل هداف في الفريق وأكثر من صنع في الفريق وأكثر من سدد في آخر 3 مباريات.

تألق الفرنسي صنع الحدث في وسائل الإعلام البريطانية، التي أكدت أن المشاكل التي كانت بينه وبين “مورينيو” هي من جعلت أدائه يتراجع.