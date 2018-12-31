عاجل

“بوغبا” يرد على “مورينيو” بطريقته الخاصة !

الرياضة
  • -
  • 0
“بوغبا” يرد على “مورينيو” بطريقته الخاصة !
بقلم أمير بهلول

رد الفرنسي “بول بوغبا”، على مدربه السابق “جوزي مورينيو” بطريقته الخاصة، أين نجح في تسجيل 4 أهداف في آخر 3 مباريات.

وكان الفرنسي قد سجل 3 أهداف في 14 مباراة خاضها تحت قيادة البرتغالي “مورينيو” في الدوري الانجليزي هذا الموسم.

في حين وبعد تولي “سولشكير” تدريب “اليونايتد” منح هذا الأخير الحرية لـ “بوغبا” فهو أفضل هداف في الفريق وأكثر من صنع في الفريق وأكثر من سدد في آخر 3 مباريات.

تألق الفرنسي صنع الحدث في وسائل الإعلام البريطانية، التي أكدت أن المشاكل التي كانت بينه وبين “مورينيو” هي من جعلت أدائه يتراجع.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com