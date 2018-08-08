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“بوغبا” يطلب الرحيل من “اليونايتد” والإنضمام إلى “برشلونة” !

الرياضة
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“بوغبا” يطلب الرحيل من “اليونايتد” والإنضمام إلى “برشلونة” !
بقلم أمير بهلول

كشفت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية أن الفرنسي “بول بوغبا” قد طلب من إدارة “مانشستر يونايتد” الرحيل عن الفريق والإنضمام إلى برشلونة.

وأكدت ذات المصادر أن إدارة “البلوغرانا” قد اتفقت مع الفائز مؤخرا بكاس العالم على كافة الشروط أين سيتقاضى راتبا سنويا يتجاوز الـ”17 مليون أورو”.

ويأتي طلب “بوغبا” بسبب العلاقة المتدهورة بينه وبين المدرب “جوزي مورينيو” كما أن الفرنسي لم يجد معالمه في “الأولد ترافورد”.

وسيكون قبول طلب الفرنسي صعبا للغاية إلا في حالة تقديم “برشلونة” عرض مغري يتجاوز الـ150 مليون أورو، خاصة وأن الميركاتو في إنجلترا ينتهي يوم غد.


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