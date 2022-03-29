بوغبا يكشف عن حلم محرز “هذا ما وعدني به”

كشف ماتياس بوغبا عن الوعد الذي قطعه له قائد الخضر رياض محرز قبل سنوات لما كان ينشط برفقته في كيمبر الفرنسي.

وقال شقيق بول بوغبا في حواره مع موقع “SO FOOT” اليوم: “أتذكر. جيدا أن محرز كان يقوم بمراوغات مذهلة، ليست جديدة عليّ، تحسن كثيرا من الناحية التكتيكية والعقلية والإحصائيات تتكلّم عنه”.

كما أضاف عن الوعد الذي قطعه له قائد الخضر “رياض قال لي سترى يوما. سأصبح لاعبا عظيما، الوعد جسّده على أرض الواقع. في انتظار ما سيقوم به مستقبلا”.

وختم ماتياس بوغبا “عشت معه في كيمبي في 2010، كنا رفقاء في السكن، التقينا في الفريق. رياض من باريس، لذا نتفاهم بشكل جيّد. تابعته في لوهافر وليستر، ولا زالت على إتصال معه”.

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مفاجأة.. محرز يتلقى أخبارا سارة من مانشستر سيتي

تلقى الدولي الجزائري رياض محرز أخبارا جد سارة من قبل إدارة مانشستر سيتي في فترة تواجده مع المنتخب الوطني في التربص بسيدي موسى تحضيرا للقاء الكاميرون.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم أن إدارة “السيتيزنس” قرّرت التجديد لقائد الخضر رفقة متوسط الميدان غوندوغان. في حين تنوي الرفع من راتب رودري.

كما أشارت. إلى أن الإدارة وافقت على طلب بيب غوارديولا الذي منح الضوء الأخضر. من اجل التجديد لـ “الفنّان” حسب ذات المصدر الواسع الانتشار في بريطانيا.

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