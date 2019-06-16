“بوغبا” يُفجر مفاجأة: “أريد خوض تجربة جديدة” !

فجّر النجم الفرنسي “بول بوغبا”، مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد في تصريحاته أنه يرغب جديا بخوض تجربة جديدة بعيدا عن “مانشستر”.

وقال “بوغبا” في تصريحات نقلتها مختلف المواقع الرياضية العالمية: “بعد هذا الموسم وفي الأوقات الجيدة والأوقات السيئة، كان هذا أفضل موسم لي على الصعيد الشخصي”.

وأضاف: “أعتقد أنه وبالنسبة لي قد حان الوقت من أجل خوض تجربة جديدة في نادي آخر”.

يذكر أن الموقع الرسمي لنادي “مانشستر يونايتد”، قد حذف قميص “بوغبا” من متجر النادي وهو ما يؤكد أن الفرنسي سيغادر بنسبة كبيرة “الشياطين الحمر” في هذه الصائفة.