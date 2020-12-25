عاجل

بوغرارة: “أنتظر من الإدارة حل مشكل تأهيل اللاعبين قبل العودة للفريق”

الرياضة
  • -
  • 0
بوغرارة: “أنتظر من الإدارة حل مشكل تأهيل اللاعبين قبل العودة للفريق”
بقلم كريم.تيغرمت

ربط مدرب اتحاد بلعباس، ليامين بوغرارة عودته للإشراف على التدريبات، بشرط وفاء الإدارة الحالية بوعدها، من خلال تأهيل للاعبين الجدد.

وصرح بوغرارة، للإذاعة الوطنية: “منذ مباراة البرج غادرت الفريق، وأنا انتظر من إدارة اتحاد بلعباس، حل مشكل بتأهيل اللاعبين الجدد”.

وأضاف: “اتحاد بلعباس هذا الموسم يملك فريقين وفي التشكيلة الحالية هناك 9 لاعبين فقط من الأكابر، والفريق يدفع ثمن مشاكل الإدارة الحالية، والمسؤولين السابقين”.

وأردف بوغرارة: “أردت تحقيق شيء ما مع هذا الفريق، كوني مدرب طموح، لهذا أصريت على تأهيل اللاعبين الجدد”.

وتابع ليامين بوغرارة: “الإدارة منحتني ضمانات في بداية الموسم بتسوية وضع اللاعبين، لكن الوضع لازال على حاله، وأملك وعود جديدة بإنهاء المشكل هذا الأسبوع”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=939375

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com