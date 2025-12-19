بوغرارة: “استدعاء ماندريا للمشاركة في “الكان” كانت مفاجئة للجميع”

اعتبر المدرب لمين بوغراراة، بأن استدعاء حارس المرمى أنتوني ماندريا، ضمن قائمة المنتخب الوطني المعنية بـ”الكان”، كانت مفاجئة بالنسبة للجميع.

وصرح بوغرارة، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “استدعاء الحارس مندريا، في قائمة المنتخب الوطني، كان مفاجئة بالنسبة للجميع”.

كما أضاف: “بالنسبة لي كان من الأجدر استدعاء سواء بوحلفاية، أو فريد شعال، كحارس مرمى ثالث، بدل من ماندريا”.

وتابع لمين بوغرارة: “أظن أنه سيكون هناك تنافس كبير بين بن بوط، وزيدان، على حراسة مرمى الخضر، وأتوقع أن تمنح الأفضلية لبن بوط، بالنظر لعدد المباريات التي خاضها مع المنتخب، وانتظامه مع فريقه”.