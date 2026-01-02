بوغرارة: “الاستحواذ على الكرة سيكون مفتاح الفوز ضد الكونغو الديقراطية”

تحدث المدرب الجزائري لامين بوغراراة، عن المباراة المقبلة للمنتخب الوطني في ثمن نهائي “كان 2025″، ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، كاشفا نقاط قوة، وضعف منافس الخضر.

وصرح بوغرارة، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “المنتخب الوطني في دور الجموعات كان بالعلامة الكاملة من ناحية النتائج، والآداء”.

كما أضاف: “مباريات المنتخب الوطني كانت ممتعة وبآداء مميز، ورغم التغييرات الكثيرة في المباراة الأخيرة، بقي الآداء في المستوى، وهذا يحسب للناخب الوطني”.

وأردف: “في مواجهة الكونغو الديمقراطية، تختلف الحسابات، سنواجه منتخب له استقرار في العارضة الفنية، ما خلق قوته، أسلوب لعبه يعتمد على القوة البدنية، المرتدات السريعة، والكرات الثابتة”.

وتابع لامين بوغرارة: “نقاط ضعف منتخب الكونغو الديمقراطية، تكمن في بطئ نسبي لدفاعه، ومفتاح الفوز سيكون بالاستحواذ على الكرة، وعدم الدخول في الصراعات البدنية المباشرة، وعلينا الاعتماد على الكرات الأرضية السريعة والمباشرة”.