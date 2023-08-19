بوغرارة: “النجم الساحلي كان أكثر جاهزية مقارنة بفريقنا”

برر مدرب شباب قسنطينة، ليامين بوغرارة، الهزيمة التي تلقاها فريقه أمس الجمعة، أمام الضيف النجم الساحلي التونسي، ضمن الدور الأول من رابطة الأبطال، بنقص التحضير.

وصرح بوغرارة، لتلفزيون “النهار”: “فريقنا يدخل المباراة كما ينبغي في الشوط الأول، بالنظر لعدم خوضنا عدد كاف من المباريات التحضيرية”

كما أضاف مدرب السياسي: “رغم ذلك وقفنا الند للند مع النجم الساحلي، وكنا قادرين على التسجيل في ثلاثة مناسبات”.

وأردف: “النجم الساحلي أحسن التموقع فوق الميدان، بفرضه ضغط عالي، ما صعب علينا الخروج بالكرة، كما أنهم كانو أكثر تحضيرا منا”.

وتابع ليامين بوغرارة: “المباراة كانت أقرب إلى التعادل السلبي، وذلك كان سيكون منطقيا بالنسبة لنا”.