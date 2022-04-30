بوغرارة: “النصرية تدفع ثمن مشاكلها في بداية الموسم”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب نصر حسين داي، ليامين بوغرارة، أسفه للوضعية الحالية للفريق، مرجعا ذلك للمشاكل التي بدأ بها الفريق موسمه.
وصرح بوغرارة عقب تعادلهم أمام بارادو: “فريق الملاحة يدفع ثمن المشاكل التي عاشها في بداية الموسم، الإنطلاقة الصعبة والانتدابات المتأخرة”.
كما أضاف: “عملنا أقصى ما في وسعنا لاخراج الفريق من هذه الوضعية، لكن المشاكل كانت كبيرة جدا”.
وأثنى ليامين بوغرارة في الأخير على المواهب الشابة للفريق مصرحا: “النصرية تملك تشكيلة من اللاعبين الشبان وهم مستقبل الفريق”.
يذكر أن نصر حسين داي، من أبرز المهددين بالسقوط، بتواجده في المركز الـ16 من ترتيب البطولة، برصيد 22 نقطة.
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