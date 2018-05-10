بوغرارة: “تجنبت الأسوأ بإستقالتي من أهلي برج بوعريريج”

أكد المدرب السابق لأهلي برج بوعريريج، اليامين بوغرارة، أنه تجنب الأسوأ باستقالته من تدريب الفريق، رغم اعترافه بأن قراره لم يكن إحترافيا.

وعاد بوغرارة، لكشف أسباب إعلان إستقالته قبل جولتين من ختام المحترف الثاني، حيث نقل موقع “فوت ألجيريان” تصريحات بوغرارة أين قال.

“أعلم أن إستقالتي لم تكن إحترافية. جاءت في وقت حاسم من الموسم، وقبل مباراة حاسمة أمام نادي عين مليلة، من أجل ضمان الصعود”.

وأضاف: “بالنظر لكوني إبن عين مليلة، تعرضت لضغط كبير، وهو ما دفعني لرمي المنشفة، وأعتقد أنني تجنبت الأسوأ بقراري هذا”.

وتابع: “لم يكن لدي خيار آخر، وإدارة الفريق تفهمت موقفي، أهلي البرج وأمل عين المليلة، يستحقان مرافقة مولودية بجاية، للقسم الأول، وأتمنى لهما ذلك”.

وجاءت إستقالة اليامين بوغرارة، من تدريب أهلي برج بوعريريج، قبل المواجهة الحاسمة التي تنتظر الفريق، أمام نادي جمعية عين مليلة، مسقط رأس بوغرارة”.