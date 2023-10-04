بوغرارة: “حققت الأهداف المسطرة وبولحبيب يستحق احترام الأنصار”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المدرب ليامين بوغرارة، عن استقالته من العارضة الفنية لشباب قسنطينة، رغم تحقيقه الأهداف المسطرّة في الموسم الماضي.
وقال بوغرارة، اليوم الأربعاء، في ندوة صحفية: “قدمت استقالتي من تدريب الفريق، وانتظر اجتماع مجلس الإدارة للفصل فيها”.
كما أضاف: “أي مدرب يقيّم مشواره بالأهداف، وبالنسبة لي الهدف المسطر مع الإدارة حققته، من خلال الظفر بالمرتبة الثانية”.
وأردف: “خلال قدومي، كان شباب قسنطينة لم يحقق أي فوز لأزيد من ثلاثة أشهر، وبخبرتنا أعدنا الأمور إلى نصابها”.
وأثنى ليامين بوغرارة، على مجهودات محمد بولحبيب، مصرحا: “رئيس الفريق بولحبيب، غير مسار النادي القسنطيني، ويستحق احترام الأنصار”.
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