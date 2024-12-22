بوغرارة: “سيّرنا مواجهة “السياسي” مثلما أردنا وكُنّا أقرب للتسجيل”

ثمّن مدرب نجم مقرة، ليامين بوغرارة، نقطة التعادل التي عاد بها فريقه، أمس السبت، من ملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة، أمام الشباب المحلي.

وانتهت المواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 14 وما قبل الأخيرة من مرحلة ذهاب الموسم الحالي 2024-2025، على وقع التعادل السلبي. ووسط أجواء مشحونة، بسبب إلغاء الحكم بوكواسة، هدفا لأصحاب الديار في الوقت بدل الضائع.

ورفض بوغرارة، في الندوة الصحفية التي نشطها بعد اللقاء، التعليق على الأحداث المؤسفة التي أعقبت رفض الحكم لهدف “السياسي”. وقال: “دراماتيكية المقابلة؟ سيتكلم عنها المختصون والحكم”.

أما بخصوص اللقاء، علق ذات المتحدث: “وضعنا مخطط لعب مثلما شاهدتم، كنا حاضرين فوق أرضية الميدان، لاسيما في الشوط الأول”.

كما أوضح بوغرارة، بأن مقرة كانت أقرب للتسجيل. وختم: “أغلقنا أمامهم كل المنافذ واعتمدنا على الكرات المرتدة، أين كنا قادرين على التسجيل في واحدة أو اثنين، لولا التسرع والخيار الخاطئ للاعب، رغم ذلك سيرنا اللقاء مثلما أردنا”.