بوغرارة: “غياب غويري وبلايلي سيكون مؤثرا على هجوم الخضر في “الكان””

تحدث المدرب لمين بوغرارة، عن قائمة المنتخب الوطني المعنية بالمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، مبديا تأسفه لغياب الثنائي غويري، وبلايلي.

وصرح بوغرارة، اليوم الجمعة، للإداعة الوطنية: “يجب على الطقام الفني أن يحسن تسيير التعداد في دورة مغلقة مثل “الكان”، والتي تتطلب تركيز كبير”.

كما أضاف: “قائمة المنتخب الوطني لاحظنا فيها مزج بين لاعبي الخبرة، واللاعبين الشبان، وهناك توازن في الخياراة في جميع الخطوط”.

وتابع لمين بوغرارة: “الغيابات المؤثرة في قائمة المنتخب الوطني، كانت في خط الهجوم، بغياب الثنائي أمين غويري، ويوسف بلايلي”.