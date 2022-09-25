بوغرارة :”فوزنا برباعية دليل أننا أقوى من وفاق سطيف”

ابدى مدرب اولمبي الشلف لمين بوغرارة رضاه التام عن لاعبيه بعد الفوز المحقق برباعية كاملة أمام الضيف وفاق سطيف.

وقال بوغرارة في تصريح له لـ “لنهار” عقب المباراة :”عرفنا كيفية تسيير المقابلة في الشوط الأول و الشوط الثاني، الفريق الخصم ترك فراغات بالجملة و هو الامر الذي اسغلناها جيّدا”.

وأضاف “أولمبي سطيف كان قويا ونحن كنا أقوياء و فريق كبير، فزنا بالاداء و النتيجة وكنا قادرين على الفوز بفاقر أكبر”.

و ختم ” أعلم ان المحللين سيقولون أن الوفاق “مكاش في نهارو” لا العكس نحن كنا أوقى. لهذا أطلب بمنح الثقة التامة والإحترام للمدرب المحلي الجزائري”.

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