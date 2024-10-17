بوغرارة: “قندوز اكتسب خبرة سمحت له بالتواجد ضمن حسابات بيتكوفيتش”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر الحارس الدولي الجزائري الأسبق، لمين بوغرارة، عن تواجد حارس المرمى ألكسيس قندوز، في المنتخب الوطني، مرجعا ذلك للخبرة التي اكتسبها.
وصرح بوغرار، في حوار لموقع “العربي الجديد”: “الحارس ألكسيس قندوز سبق وأثبت نفسه في الدوري الجزائري لكرة القدم، مع اتحاد العاصمة ثم شباب بلوزداد”.
كما أضاف الحارس الأسبق للخضر: “إضافة لذلك، قندوز، اكتسب الخبرة من مشاركاته المتتالية في المنافسات الأفريقية”.
وتابع ليامين بوغرارة: “ألكسيس قندوز، كان الحارس الأول للمنتخب المحلي، وقدم مستوى طيباً، وهذا يسمح له بأن يكون ضمن حسابات الناخب بيتكوفيتش”.
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