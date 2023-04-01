بوغرارة: “كنا بحاجة ماسة للفوز المحقق على الوفاق”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز مدرب شباب قسنطينة، ليامين بوغرارة، أهمية الفوز الذي حققه فريقه في مباراتهم الأخيرة أمام الضيف وفاق سطيف.
وصرح بوغرارة، خلال الندوة الصُحفية التي أعقبت فوزهم بثنائية نظيفة: “تسجيلنا هدف السبق في الدقائق الأولى منح الثقة للاعبينا”.
كما أضاف: “قمنا بتحضير خاص لهذه المواجهة، خاصة من الجانب النفسي، لتحرير لاعبينا، ولقينا تجاوبا كبيراً من طرفهم”.
وتابع ليامين بوغرار: “فريقنا كان بحاجة لهذا الانتصار، كوننا لم نُحقق أي فوز طيلة الجولات الخمس الماضية”.
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