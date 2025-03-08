بوغرارة: “لقاء مقرة جرى في ظروف صعبة واللاعبون طبقوا التعليمات”

ثمّن مدرب اتحاد بسكرة، ليامين بوغرارة، الفوز الرائع الذي حققه فريقه أمس الجمعة، أمام الضيف نجم مقرة، وهو الأول للفريق في البطولة منذ الفوز على شبيبة الساورة بتاريخ الـ 19 أكتوبر 2024.

ونجح “البساكرة” في حسم اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 19، بهدف من دون رد. الأمر الذي جعل الفريق يرفع رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الأخير، مناصفة مع مقرة وترجي مستغانم.

وعقب الفوز قال بوغرارة. في تصريحات في الندوة الصحفية: “لا يخفى عنكم أن المباراة جرت في ظروف صعبة.. والصعوبة نعلم بها نحن المدربون”.

وواصل مدرب اتحاد بسكرة: “الفريق لم يحقق الفوز في البطولة. طيلة 4 أشهر ونصف وهذا ما صعب من مأمورية اللاعبين”.

وختم بوغرارة: “قبل ذلك، قدمنا لقاءين قويين مع اتحاد العاصمة ومولودية البيض، واليوم (يقصد أمس)، اصطدمنا بمنافس يلعب على البقاء، ولكن اللاعبون طبقوا ما قمنا به في التدريبات”.