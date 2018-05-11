بوغرارة: ” لم أتلق أي تهديد بالقتل..وهذا هو سبب إنسحابي”

عاد المدرب السابق لفريق أهلي برج بوعريريج اليامين بوغرارة إلى تفاصيل إنسحابه من تدريب الفريق البرايجي قبل المواجهة المصيرية التي تنتظره ظهيرة اليوم امام جمعية عين مليلة.

وفند بوغرارة إشاعات تلقيه تهديدات بالقتل من طرف أنصار جمعية عين مليلة بإعتباره إبن المنطقة موضحا في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى قائلا:

“الأمور مبالغ فيها، لأنني لم أتلق أي تهديدات بالقتل، كل ما في الأمر أن بعض الصحف سامحهم الله يبحثون عن الإثارة”

وأضاف: “أنا أعترف أن ناأنا أعترف أن هذا الإنسحاب غير محترف، وأؤكد لكم أنه جاء لظروف شخصية، وعلى الناس أن تفهم بأنها مباراة كرة قدم فقطـ، وحتى تصريحات المسؤولين لا يجب أن تكون مصحوبة بالإثارة”.