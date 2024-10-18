بوغرارة: “لم نخض أي حصة تدريبية تحضيرا لمواجهة البيض”

تحدث مدرب نجم مقرة، ليمين بوغرارة، عن المباراة المقبلة التي ستجمع فريقه، بمضيفهم مولودية البيض، مؤكدا عدم خوض لاعبيه أي حصة تدريبية.

وصرح بوغراراة، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “لم نخض أي حصة تدريبية تحضيرا لمبارتنا أمام مولودية البيض، بسبب اضراب اللاعبين”.

كما أضاف: “حاليا كل اللاعبين حاضرون معنا في البيض، ما عدا المصابين، وعملنا على تحضيرهم من الجانب النفسي فقط”.

وتابع ليمين بوغرارة: “المباراة ستكون صعبة بالنسبة لنا، لكن نتمنى أن تسير الأمور على أحسن ما يرام”.