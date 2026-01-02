بوغرارة: “لوكا زيدان منح الثقة لدفاع المنتخب الوطني”

أثنى الحارس الدولي الأسبق، والمدرب الحالي، لامين بوغرارة، على مردود حارس مرمى الخضر، لوكا زيدان، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرح لامين بوغرارة، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “لوكا زيدتان منح ثقة كبيرة للمدافيعين والخط الخلفي”.

كما أضاف: “المدافعين كانو يلجؤون إلى زيدان، للمساهمة في اخراج الكرة، عند غياب حلول أخرى، وهذا أمر ايجابي”.

يذكر أن حارس مرمى المنتخب الوطني، لوكا زيدان، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، في المبارتين اللتان شاركا فيها لحد الآن مع الخضر في نهائيات “كان 2025”.