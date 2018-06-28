بوغرارة مدربا جديدا لشباب بلوزداد

عينت إدارة شباب بلوزداد، المدرب الجزائري، ليامين بوغرارة، على رأس العارضة الفنية للفريق لموسمين، خلفا للمدرب المقال عز الدين آيت جودي.

وقدمت إدارة شباب بلوزداد، مساء أمس الأربعاء، مدربها الجديد ليامين بوغرارة، خلال مؤتمر صحفي، بعد اتفاق الطرفين على كامل تفاصيل العقد.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أيام قليلة عن فسخ إدارة الشباب، عقد المدرب آيت جودي الذي أقيل قبل أن يبدأ مهامه مع الفريق.

يذكر أن المدرب ليامين بوغرارة سبق له الإشراف على عديد الأندية الجزائرية، على غرار نادي عين مليلة، دفاع تاجنانت، وأهلي برج بوعريريج.