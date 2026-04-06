بوغرارة مدربا جديدا للحراش ويباشر مهامه رسميا

أعلنت إدارة اتحاد الحراش الناشط في بطولة قسم الهواة مجموعة “وسط-غرب”، اليوم الاثنين، رسميا عن تعيين التقني ليامين بوغرارة، على رأس العارضة الفنية للفريق.

وجاء تعيين الحارس السابق لشبيبة القبائل والمنتخب الوطني، بعد 48 ساعة فقط من إقالة المدرب عبد الرحمن عصمان. إثر الهزيمة على يد أمل الأربعاء. ضمن الجولة الـ 25 من البطولة. وتقلص حظوظ الفريق في تحقيق الصعود مباشرة.

وأوضحت إدارة “الصفرا”، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، بأن بوغرارة، سيباشر مهامه اليوم الاثنين. تحضيرا لمواجهة الجمعة أمام جمعية وهران. وسيكون زغدودي فريد، مساعدا له.

وتراهن أسرة اتحاد الحراش على خبرة المدرب بوغرارة. من أجل التشبث على الأقل بمركز في “البوديوم” وخوض “البلاي أوف” لتحقيق الصعود إلى البطولة المحترفة.

وسبق لبوغرارة، أن اشرف على العديد من الأندية في البطولة المحترفة وأيضا في قسم الهواة. أبرزها اتحاد بسكرة وشباب قسنطينة ونصر حسين داي ونجم مقرة وأولمبي الشلف وشبيبة الساورة، وغيرها من الأندية.

وقبل 5 جولات عن نهاية الموسم يحتل الاتحاد المركز الثاني على بعد 9 نقاط من المتصدر شبيبة الأبيار. ومتقدما بـ 3 نقاط عن منافسه هذا الجمعة، جمعية وهران، صاحب المركز الثالث.