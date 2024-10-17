بوغرارة: “مردود قندوز أمام الطوغو كان مميزا”

أثنى المدرب الجزائري، والدولي الجزائري الأسبق، لمين بوغرارة، على مردود حارس مرمى الخضر، ألكسيس قندوز، خلال مواجهة منتخب الطوغو.

وقال بوغرارة، في هذا الخصوص، مصرحا لموقع “العربي الجديد”: “مردود قندوز في لقائي الطوغو كان متميزاً”.

كما أضاف: “ربما ارتكب بعض الهفوات لكنها لم تكن مؤثرة، وهذا يعود لارتباكه نوعاً ما، لأنه ليس من السهل أن تكون حارساً للمنتخب الجزائري”.

وتابع لمين بوغرارة: “مع مرور المقابلات أعتقد أن قندوز، سيكسب خبرة أكبر ويتفادى مثل هذه الأخطاء”.